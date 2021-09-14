пресс-конференции
Анонс

Школьный фейсконтроль. Вправе ли школа выгнать ученика за внешний вид?

Информация

Начало конференции

11:00

16 сентября 2021

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

16.09.2021 состоится пресс-конференция, посвященная школьному буллингу

16.09.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Школьный фейсконтроль. Вправе ли школа выгнать ученика за внешний вид?»

Учебный год только начался, школьники наконец-то вышли с дистанта и тут же участились случаи неадекватного поведения и даже буллинга со стороны учителей и руководства школ по отношению к ученикам. Например, шестиклассника в Иркутске не пустили на урок из-за прически — косички самурая, школьницу из города Канск Красноярского края отправили к психологу за то, что ученица выложила видео с замечаниями преподавателя о ее внешнем виде в TikTok, а директор школы под Курском и вовсе порвал ухо ученику за отказ снять серьгу. Это далеко не все конфликты между школьными учителями и их учениками, которые были преданы публичной огласке.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Есть ли в школах стандарт внешнего вида ученика?
  • Какой внешний вид ученика в школе считается неприемлемым?
  • Кто должен контролировать внешний вид учащихся в школе?
  • Имеет ли администрация школа не допустить ребенка до занятий за их внешний вид?
  • Как часто школьники подвергаются буллингу за свой внешний вид и какая помощь им оказывается?
  • Необходимо ли ввести единые школьные правила по внешнему виду для всей России?

Участники пресс-конференции:

  • Председатель профсоюза "Учитель" Юрий Варламов
  • Врач-психиатр, детский врач-психотерапевт, ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин;
  • Директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова

Приглашены:

  • Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости Максим Богодвид
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

партнеры

пресс-конференции