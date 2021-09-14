16.09.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Школьный фейсконтроль. Вправе ли школа выгнать ученика за внешний вид?»

Учебный год только начался, школьники наконец-то вышли с дистанта и тут же участились случаи неадекватного поведения и даже буллинга со стороны учителей и руководства школ по отношению к ученикам. Например, шестиклассника в Иркутске не пустили на урок из-за прически — косички самурая, школьницу из города Канск Красноярского края отправили к психологу за то, что ученица выложила видео с замечаниями преподавателя о ее внешнем виде в TikTok, а директор школы под Курском и вовсе порвал ухо ученику за отказ снять серьгу. Это далеко не все конфликты между школьными учителями и их учениками, которые были преданы публичной огласке.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Есть ли в школах стандарт внешнего вида ученика?

Какой внешний вид ученика в школе считается неприемлемым?

Кто должен контролировать внешний вид учащихся в школе?

Имеет ли администрация школа не допустить ребенка до занятий за их внешний вид?

Как часто школьники подвергаются буллингу за свой внешний вид и какая помощь им оказывается?

Необходимо ли ввести единые школьные правила по внешнему виду для всей России?

Участники пресс-конференции:

Председатель профсоюза "Учитель" Юрий Варламов

Врач-психиатр, детский врач-психотерапевт, ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин;

Директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова

Приглашены:

Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Илья Новокрещенов;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



