4.10.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Сексуальное насилие и суициды солдат. Что скрывают стены армейки»?

В военной части в Свердловской области погиб второй солдат-срочник за два дня. По предварительным данным, 19-летний Михаил совершил суицид перед тем, как заступить в наряд. На данный момент ведется проверка. Накануне на территории той же части в Свердловской области сбежал другой срочник — 20 летний Иван Катлинских. Позже разыскиваемый солдат был найден мертвым. Не менее громкий скандал произошел в Хабаровском крае, где уголовные дела возбуждены в отношении капитана Ерушевича и майора Панова 78 роты спецназа по статьям - «Насильственные действия сексуального характера» и «Превышение полномочий». Они насиловали подчинённых черенками от швабры и вдобавок снимали эти пытки на мобильный телефон. «Комитет солдатских матерей России» ведет по поводу дела указанных офицеров ГРУ свое расследование.

В ходе пресс-конференции участники обсудят, что побуждает солдат бежать из воинской части и заканчивать жизнь суицидом? Какова ситуация с дедовщиной и как распознать психически нестабильное состояние солдата?

Участники пресс-конференции:

Юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин ;

; Ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

