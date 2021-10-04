Призывникам посоветовали активнее жаловаться на дедовщину

Юрист Александр Латынин отметил, что «перетерпеть» плохое отношение в армии – не выход, необходимо решать проблему. 

О любых неуставных отношениях в воинской части необходимо заявлять для предотвращения несчастных случаев, заявил юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.

«Нельзя превращаться в терпилу, если у тебя есть проблемы, то надо о них высказываться. Если применяются неуставные отношения, о них надо заявлять. Может быть, ты перетерпишь, но другие ребята могут и не перетерпеть, их надо решать. Не надо бояться быть слабым, не надо бояться сослуживцев и командование», - отметил он.

Каждую ситуацию необходимо изучать отдельно, оценивая не только настоящее человека, но и его воспитание, взаимоотношения в семье, заявила ранее психолог, специалист по суицидам Вероника Ерофеева в пресс-центре НСН.

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ТЕГИ:Российская Армия
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