Призывникам посоветовали активнее жаловаться на дедовщину
Юрист Александр Латынин отметил, что «перетерпеть» плохое отношение в армии – не выход, необходимо решать проблему.
О любых неуставных отношениях в воинской части необходимо заявлять для предотвращения несчастных случаев, заявил юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.
«Нельзя превращаться в терпилу, если у тебя есть проблемы, то надо о них высказываться. Если применяются неуставные отношения, о них надо заявлять. Может быть, ты перетерпишь, но другие ребята могут и не перетерпеть, их надо решать. Не надо бояться быть слабым, не надо бояться сослуживцев и командование», - отметил он.
Каждую ситуацию необходимо изучать отдельно, оценивая не только настоящее человека, но и его воспитание, взаимоотношения в семье, заявила ранее психолог, специалист по суицидам Вероника Ерофеева в пресс-центре НСН.
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