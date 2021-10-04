«Три фамилии». Комитет солдатских матерей расследует смерти в Свердловской области

На данный момент подтвердился факт физического насилия со стороны офицеров воинской части в Свердловской области, расследуется дело о самоубийствах, заявил юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.

«Два последних дня я собирал всю информацию о том, что происходило в данной воинской части. Могу с уверенностью заявить о том, что имеются бывшие военнослужащие, мамы, которые не представляют своих персональных данных, но, с их слов, достоверно понятно, что они имеют представление о службе в этой воинской части. Они называют фамилии, кто именно применял неуставные отношения из офицеров. Пока названы три фамилии офицерские. Некоторые говорят «инкогнито», потому что люди, даже будучи демобилизованы из воинских частей, запуганы. Применялось физическое насилие со стороны офицерского состава, это подтверждается», - отметил он.

На прошлой неделе в воинской части в Свердловской области погиб солдат-срочник. По предварительным данным, 19-летний Михаил совершил суицид перед тем, как заступить в наряд. На данный момент ведется проверка.

Накануне на территории той же части в Свердловской области сбежал другой срочник — 20 летний Иван Катлинских. Позже разыскиваемый солдат был найден мертвым.

