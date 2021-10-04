«Свержение власти с помощью улиц». В Армении сомневаются в возможности переворота

При этом Искандарян напомнил, что для Армении это не является чем-то новым.

«Уличные формы политики в Армении - часть политической традиции, так было все 30 лет независимости и даже раньше. Митинги, демонстрации были частью политики. Сейчас это восстанавливается. Но я не думаю, что ресурсы для смены власти сегодня есть у кого бы то ни было. Выборы были совсем недавно, и партия Кочаряна набрала среди тех, кто пришел голосовать, каждого пятого. Огромное количество людей на выборы не пришло, в стране есть политическая апатия. Значительная часть из тех, кто голосовал за Кочаряна, на самом деле голосовали против Пашиняна. Сильно сомневаюсь, что протест удастся оформить и расширить за неделю, месяц или два месяца. Сейчас ситуация не такая», - подчеркнул специалист.

При этом политолог не исключил возможности изменения общественных настроений.

«Если Кочаряну удастся собрать уличные митинги в 500 тысяч человек, противостоять им очень сложно, есть у тебя силовики или нет. Очень жестких репрессий в Армении нет. Но создать такие митинги сложно. Даже в предвыборную кампанию, когда причина митингов была выпукла и ясна, собрать такую массу не удалось. Однако митинги можно постепенно наращивать. Это может быть технология постепенного входа в массовые протесты. Это может быть, но посмотрим», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Никол Пашинян вновь был назначен премьер-министром Армении указом президента страны 2 августа этого года. До этого в стране проходили многочисленные протестные акции, а ходе которых митингующие требовали ухода Пашиняна из политики.

