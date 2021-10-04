«Свержение власти с помощью улиц». В Армении сомневаются в возможности переворота

Кочарян пытается с помощью уличной активности укрепить оппозиционную политику в парламенте Армении, считает Александр Искандарян.

Массовые митинги в Армении в настоящий момент маловероятны, поскольку среди населения преобладает политическая апатия, рассказал директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что его политическая сила намерена начать уличные акции для смены власти в стране.

«Когда оппозиционные силы, лидером одной из которых является Роберт Кочарян, избрались в парламент, они использовали риторику отрицания нынешних властей. По их мнению, правящий режим в Армении не должен править вообще. Это не получилось на выборах. Затем начались различные формы парламентских противостояний: они не работают вместе, а выступают против инициатив правящей партии «Гражданский договор», которая при наличии большинства в парламенте может не обращать на это внимание а реальном управлении. Борьба в парламенте превращается в систему споров. Оппозиционные силы теперь пытаются подкрепить то, что происходит в парламенте, уличными формами политических акций», - объяснил политолог.
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При этом Искандарян напомнил, что для Армении это не является чем-то новым.

«Уличные формы политики в Армении - часть политической традиции, так было все 30 лет независимости и даже раньше. Митинги, демонстрации были частью политики. Сейчас это восстанавливается. Но я не думаю, что ресурсы для смены власти сегодня есть у кого бы то ни было. Выборы были совсем недавно, и партия Кочаряна набрала среди тех, кто пришел голосовать, каждого пятого. Огромное количество людей на выборы не пришло, в стране есть политическая апатия. Значительная часть из тех, кто голосовал за Кочаряна, на самом деле голосовали против Пашиняна. Сильно сомневаюсь, что протест удастся оформить и расширить за неделю, месяц или два месяца. Сейчас ситуация не такая», - подчеркнул специалист.

При этом политолог не исключил возможности изменения общественных настроений.

«Если Кочаряну удастся собрать уличные митинги в 500 тысяч человек, противостоять им очень сложно, есть у тебя силовики или нет. Очень жестких репрессий в Армении нет. Но создать такие митинги сложно. Даже в предвыборную кампанию, когда причина митингов была выпукла и ясна, собрать такую массу не удалось. Однако митинги можно постепенно наращивать. Это может быть технология постепенного входа в массовые протесты. Это может быть, но посмотрим», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Никол Пашинян вновь был назначен премьер-министром Армении указом президента страны 2 августа этого года. До этого в стране проходили многочисленные протестные акции, а ходе которых митингующие требовали ухода Пашиняна из политики.

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ФОТО: © РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Никол ПашинянОппозицияМитингиАрмения
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