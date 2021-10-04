Названы причины участившихся жалоб на беспорядки в армии

В СМИ стало появляться больше информации о нарушениях в воинских частях, потому что люди начали больше доверять общественным организациям и верить в положительное решение спорных вопросов, заявил юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.

«Тяжело сказать, по какой причине это произошло, потому что железный занавес над вооруженными силами только становится плотнее. Я могу сказать, что, скорее всего, это возросший призыв тех ребят-военнослужащих, которые не должны были идти служить. Это один из немаловажных факторов. Сейчас уже запрещены смартфоны в вооруженных силах, телефонные звонки в некоторых воинских частях разрешены только по выходным. Большее число сообщений о правонарушениях связано с тем, что население стало более грамотным и доверяет общественным организациям», - отметил Латынин.

Необходимо создавать в армии общественные институты, которые могли бы направлять деятельность офицеров, заявил ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.

