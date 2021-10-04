Ветеран угрозыска призвал приближать к армии общественные институты
Алексей Лобарев отметил, что это не должно влиять на боевую готовность армии.
Необходимо создавать в армии общественные институты, которые могли бы направлять деятельность офицеров, заявил ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.
«Сегодня нужна там прозрачность, сегодня нужны там психологи обязательно, потому что ребята, которые сегодня идут туда в 18 лет, пройдя сегодня школу нашу социальную, в игрушки играют, в гаджеты. Это все-таки влияет на здоровье человека. Не хватает психологических основ, исчезли общественные институты, которые могли поставить на место. Мальчишка попал туда, а "комсомола" нет, он сам по себе. Это очень сложно. Нам надо там работать, аккуратно, не меняя определенные структуры, не снижая боевую готовность, туда общественные институты направлять, но не политические», - отметил он.
Военнослужащие часто жалуются на неоказание медицинской помощи, плохое питание, а также на «давление» со стороны офицерского состава, заявил ранее юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.
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