В Комитете солдатских матерей заявили о нехватке психологов в армии
Александр Латынин уверен, что это способствует участившимся случаям суицидов военнослужащих.
Военнослужащий зачастую не может адаптироваться к условиям воинской части и закрытого коллектива даже за несколько месяцев, заявил юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.
«Человеку приходится адаптироваться в большом коллективе, понимая, что за него думают, водят в строю на обед, на дежурство и так далее. Примерно три месяца военнослужащий адаптируется, после чего психиатры смотрят, может ли военнослужащий вовсе адаптироваться в армии. Проблема в том, что у нас недостаток психологов, либо психологи настолько сильно загружены, либо военнослужащий боится обратиться к психологу воинской части, чтобы высказать о своей проблеме. Этот маленький комочек растет до вселенского взрыва», - отметил он.
Каждую ситуацию необходимо изучать отдельно, оценивая не только настоящее человека, но и его воспитание, взаимоотношения в семье, заявила ранее психолог, специалист по суицидам Вероника Ерофеева в пресс-центре НСН.
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