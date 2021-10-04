В Комитете солдатских матерей заявили о нехватке психологов в армии

Военнослужащий зачастую не может адаптироваться к условиям воинской части и закрытого коллектива даже за несколько месяцев, заявил юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.

«Человеку приходится адаптироваться в большом коллективе, понимая, что за него думают, водят в строю на обед, на дежурство и так далее. Примерно три месяца военнослужащий адаптируется, после чего психиатры смотрят, может ли военнослужащий вовсе адаптироваться в армии. Проблема в том, что у нас недостаток психологов, либо психологи настолько сильно загружены, либо военнослужащий боится обратиться к психологу воинской части, чтобы высказать о своей проблеме. Этот маленький комочек растет до вселенского взрыва», - отметил он.

Каждую ситуацию необходимо изучать отдельно, оценивая не только настоящее человека, но и его воспитание, взаимоотношения в семье, заявила ранее психолог, специалист по суицидам Вероника Ерофеева в пресс-центре НСН.

