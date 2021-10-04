«Вопиющая несправедливость». Психолог рассказала о причинах суицидов

Каждую ситуацию необходимо изучать отдельно, оценивая не только настоящее человека, но и его воспитание, взаимоотношения в семье, заявила психолог, специалист по суицидам Вероника Ерофеева в пресс-центре НСН.

«Не перечислишь все эти параметры, критерии, потому что сколько людей, столько и судеб. За голыми цифрами статистики стоят человеческие жизни, не только того человека, который принимает решение наложить на себя руки, но и его близких людей. По сути, конечно, есть макросоциальные причины и микросоциальные. Макросоциальные – это наше государство, то, что в нем происходит, то есть, безработица, отсутствие медицины, образования должного, факты вопиющей несправедливости, которая происходит в пробках, на работе, в учебе, в армии. Это калечит психику очень сильно. Микросоциальные – это проблемы в семейных отношениях, в денежных отношениях: кредиты, займы. Нужно смотреть не просто на факты, когда военнослужащий в таком-то округе, в такой-то части сделал такое-то действие: за этим стоит длительная история, начиная с истории его воспитания», - отметила специалист.

Военнослужащие часто жалуются на неоказание медицинской помощи, плохое питание, а также на «давление» со стороны офицерского состава, заявил ранее юрист Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.

