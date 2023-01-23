26.01.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Самый кассовый российский фильм в истории. В чём культ «Чебурашки?»

«Чебурашка» стал лидером кинопроката в России и СНГ третью неделю подряд. Кинопремьера новых приключений Чебурашки при бюджете 850 млн рублей состоялась 1 января. Всего за две недели «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката, обогнав державшегося в лидерах более 10 лет «Аватара» Джеймса Кэмерона. Новый семейный хит посмотрели уже более 15 млн зрителей. Пока фильм набирал популярность, цены на мягкие игрушки и другую сувенирку с героем резко взлетели. На «Яндекс.Маркете» продажи связанных с Чебурашкой товаров (а это игрушки, фигурки, пазлы, книги) за первые десять дней января подскочили в 2,5 раза. Та же история в других онлайн-магазинах. Так, игрушка «Чебурашка говорящий» перед праздниками стоила 850-1000 рублей. Теперь ее цена, как пишут СМИ, взлетела до 9200 рублей.

Участники пресс-конференции:

Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова;

Президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина;

Кинокритик Давид Шнейдеров.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

В чем успех нового фильма «Чебурашка»?

Означает ли успех «Чебурашки» возрождение советского духа в российском кинематографе?

Какие фильмы сегодня смотрят россияне?

Какие планы у российского кинематографа на 2023 год?

Выйдет ли российское кино на тот уровень популярности, что и советсткое?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



