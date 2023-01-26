Представители отрасли оценили шансы создать независимый кинематограф в России

Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН заявил, что не очень верит в успех отечественного кинематографа на фоне ухода зарубежных картин.

«Если убрать с рынка все фильмы, конкуренции не будет, это не будет рыночная экономика, это плохо. Люди уже посмотрели, какое можно снимать кино, сейчас есть, с чем сравнивать, люди уйдут к пиратам, на стриминги», - отметил он.

Со своей стороны, президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова пообещала сделать все возможное, чтобы все-таки создать независимый кинематограф в стране.

«Про людей, которые уйдут на платформы и стриминги, мы очень много слышали во время пандемии, а в итоге рынок восстановился к предыдущим показателям буквально за месяц. Мы будем работать над тем, чтобы успех был как можно более значимый, чтобы отечественные герои становились культовыми у нас. Все силы будет направлять на то, чтобы построить независимый кинематограф», - сказала она в пресс-центре НСН.

Успех «Чебурашки» откроет дорогу новым детским фильмам, привлечет аудиторию и инвестиции в отрасль, заявила ранее президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.

