Представители отрасли оценили шансы создать независимый кинематограф в России
Кинокритик Давид Шнейдеров и президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова рассказали о перспективах отрасли на фоне ухода зарубежных картин.
Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН заявил, что не очень верит в успех отечественного кинематографа на фоне ухода зарубежных картин.
«Если убрать с рынка все фильмы, конкуренции не будет, это не будет рыночная экономика, это плохо. Люди уже посмотрели, какое можно снимать кино, сейчас есть, с чем сравнивать, люди уйдут к пиратам, на стриминги», - отметил он.
Со своей стороны, президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова пообещала сделать все возможное, чтобы все-таки создать независимый кинематограф в стране.
«Про людей, которые уйдут на платформы и стриминги, мы очень много слышали во время пандемии, а в итоге рынок восстановился к предыдущим показателям буквально за месяц. Мы будем работать над тем, чтобы успех был как можно более значимый, чтобы отечественные герои становились культовыми у нас. Все силы будет направлять на то, чтобы построить независимый кинематограф», - сказала она в пресс-центре НСН.
Успех «Чебурашки» откроет дорогу новым детским фильмам, привлечет аудиторию и инвестиции в отрасль, заявила ранее президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.
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