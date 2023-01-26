Шнейдеров: При наличии конкурентов «Чебурашка» собрал бы максимум три миллиарда
При этом кинокритик отметил, что команде создателей фильма удалось привлечь внимание трех поколений.
При наличии западных конкурентов «Чебурашка» мог бы собрать только три миллиарда, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.
«Главная причина успеха «Чебурашки» - это отсутствие большого Голливуда. Если бы в России шли широкими экранами «Аватар 2» и «Кот в сапогах 2», то «Чебурашки» сборы в десять миллиардов, о которых мечтают кинопрокатчики, не снились бы. Сборы были бы в лучшем случае в три миллиарда. Вторая причина: фильм исхитрился привлечь три поколения, это происходит очень редко. Бабушки и дедушки хотят посмотреть, что стало с героем их детства, мамы и папы хотят понять, на что способны новые компьютерные технологии, а детям дико интересно, почему взрослые всегда поют за столом «Пусть бегут неуклюже». Мой восьмилетний внук, когда посмотрел кино, спросил, где крокодил, весь его интерес к фильму пропал. На третьем месте – опытный режиссер и отличная команда», - объяснил он.
Ранее президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН рассказала о причинах успеха фильма «Чебурашка», который бьет рекорды по сборам в России.
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