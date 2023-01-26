Шнейдеров: При наличии конкурентов «Чебурашка» собрал бы максимум три миллиарда

При наличии западных конкурентов «Чебурашка» мог бы собрать только три миллиарда, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.

«Главная причина успеха «Чебурашки» - это отсутствие большого Голливуда. Если бы в России шли широкими экранами «Аватар 2» и «Кот в сапогах 2», то «Чебурашки» сборы в десять миллиардов, о которых мечтают кинопрокатчики, не снились бы. Сборы были бы в лучшем случае в три миллиарда. Вторая причина: фильм исхитрился привлечь три поколения, это происходит очень редко. Бабушки и дедушки хотят посмотреть, что стало с героем их детства, мамы и папы хотят понять, на что способны новые компьютерные технологии, а детям дико интересно, почему взрослые всегда поют за столом «Пусть бегут неуклюже». Мой восьмилетний внук, когда посмотрел кино, спросил, где крокодил, весь его интерес к фильму пропал. На третьем месте – опытный режиссер и отличная команда», - объяснил он.

Ранее президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН рассказала о причинах успеха фильма «Чебурашка», который бьет рекорды по сборам в России.

