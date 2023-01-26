«Чебурашка» без конкурентов: Фильм «Вызов» может не выйти в этом году
Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что выход потенциально кассовых фильмов в этом году под вопросом.
Потенциально кассовые российские фильмы могут не выйти в этом году, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.
«На российском рынке нет фильмов, которые могли бы составить конкуренцию картине «Чебурашка». И не ожидается. Непонятная ситуация с выходом потенциально кассовых фильмов. Не очень понятная ситуация с фильмов «Нюрнберг» Николая Лебедева, не выдано прокатное удостоверение «Ампиру V» Виктора Гинзбурга, не очень понятная ситуация с фильмов Клима Шипенко «Вызов», злые языки говорят, что он не выйдет к 12 апреля», - рассказал он.
Кинокритик высказал предположение, что из российских фильмов только "Чебурашка" станет успешным в году.
«Только "Чебурашка" соберет годовую кассу, больше никто ничего не соберет. Это на самом деле очень страшно», - заявил он.
Ранее президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН рассказала о причинах успеха фильма «Чебурашка», который бьет рекорды по сборам в России.
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