«Наглое воровство»: Шнейдеров осудил пиратские показы «Аватара 2»
Кинокритик отметил, что россияне сегодня вынуждены смотреть украденные фильмы, а кинотеатры завышают цены на неофициальные показы.
Россияне сегодня вынуждены смотреть украденные фильмы по завышенным ценам, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.
«Россияне сегодня смотрят компьютер, пиратские фильмы в интернете. И, к сожалению, ходят на нагло украденный фильм «Аватар 2», это наглое воровство, официально он у нас не выходил. Конечно, этот фильм лучше смотреть в кино, это все-таки 3D, но в некоторых кинотеатрах такой билет стоял, простите, две тысячи рублей. Втроем сходить посмотреть – это шесть тысяч, далеко не каждый человек сможет себе это позволить», - сказал он.
Успех «Чебурашки» откроет дорогу новым детским фильмам, привлечет аудиторию и инвестиции в отрасль, заявила ранее президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.
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