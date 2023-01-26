«Наглое воровство»: Шнейдеров осудил пиратские показы «Аватара 2»

Россияне сегодня вынуждены смотреть украденные фильмы по завышенным ценам, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.

«Россияне сегодня смотрят компьютер, пиратские фильмы в интернете. И, к сожалению, ходят на нагло украденный фильм «Аватар 2», это наглое воровство, официально он у нас не выходил. Конечно, этот фильм лучше смотреть в кино, это все-таки 3D, но в некоторых кинотеатрах такой билет стоял, простите, две тысячи рублей. Втроем сходить посмотреть – это шесть тысяч, далеко не каждый человек сможет себе это позволить», - сказал он.

Успех «Чебурашки» откроет дорогу новым детским фильмам, привлечет аудиторию и инвестиции в отрасль, заявила ранее президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.

