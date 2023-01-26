Привлечет инвестиции: «Чебурашка» станет драйвером в сфере детского кино

Успех «Чебурашки» откроет дорогу новым детским фильмам, привлечет аудиторию и инвестиции в отрасль, заявила президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.

«Мы сейчас переживаем ренессанс после выхода фильма. Все игрушки, та лицензионная продукция, которая до этого времени была достаточно успешна, но в спокойном режиме покупалась, сейчас становится очень популярной. На складах ничего нет, все отгрузили, и игрушки, и одежда. Этот герой и этот фильм сделали главное – каждому второму детскому кино теперь будет легче, они будут драйвером для привлечения детской аудитории и инвестиций. Хочу сказать, что теперь «Чебурашка» производится в России», - рассказала она.

При наличии западных конкурентов «Чебурашка» мог бы собрать только три миллиарда, заявил ранее кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.

