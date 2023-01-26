«Раскупили за два дня»: Кинотеатры выпустили мерч к «Чебурашке»
Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова сказала, что Чебурашка стал первым таким популярным российским героем.
Чебурашка стал первым знаковым российским героем, продукция с изображением которого привлекает и взрослых, и детей, заявила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН.
«Мы в кинотеатрах к выпуску картины делали специально стойки, организовывали продажи товаров, которые относятся к картине, их раскупили буквально за два дня. Первого-второго января уже ничего не осталось, была вся лицензионная продукция – блокноты, игрушки. Сейчас у нас еще в Москве есть Чебурашки, но заканчиваются стремительно. Чебурашка - первый российский герой, который стал знаковой фигурой, дети и взрослые носят мерч», - отметила она.
Успех «Чебурашки» откроет дорогу новым детским фильмам, привлечет аудиторию и инвестиции в отрасль, заявила ранее президент ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в пресс-центре НСН.
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