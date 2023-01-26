Пять элементов успеха: В отрасли ожидают продолжения фильма «Чебурашка»

Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН рассказала о причинах успеха фильма «Чебурашка», который бьет рекорды по сборам в России.

«Фильм уже собрал 5 миллиардов 400 миллионов, в выходные будет шесть, мы надеемся, что он уйдет далеко за шесть миллиардов. Успех «Чебурашки» складывается из нескольких моментов, первое, это, конечно, создатели картины – компании, которые уже зарекомендовали себя как лидеры и новаторы, я говорю о компании YBW. Второе – это бренд «Чебурашки», любимые герои. Конечно, это его возрождение, новая жизнь. Мы надеемся, что успех не ограничится одним фильмом, будет продолжена эта история и Чебурашка станет красивой франшизой, которую зрители будут ждать. Третий элемент – это настроение в обществе, когда отношение к российскому кино гораздо лучше, чем было два-три года назад. Такого душевного персонажа иностранные картины не вызывают. Четвертый момент – отсутствие очевидных конкурентов. Пятый элемент успеха – любовь российского зрителя к кино, как способу проведения досуга», - рассказала она.

«Чебурашка» признан лидером кинопроката в России и СНГ третью неделю подряд. Кинопремьера новых приключений Чебурашки при бюджете 850 млн рублей состоялась 1 января. Всего за две недели «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката, обогнав державшегося в лидерах более 10 лет «Аватара» Джеймса Кэмерона.

