23.12.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рекордная инфляция и новые кредитные условия: Что ждет россиян в 2025 году?»

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал тревожным сигналом текущий уровень инфляции. Он поручил экономическому блоку «приземлить» темпы инфляции на следующий год с тем, чтобы сохранить макроэкономические показатели. Тем временем глава Центробанка Эльвира Набиуллина 20 декабря утвердила ключевую ставку в 21%.

Также президент России заявил, что банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Владимир Путин считает, что нужно ввести «период охлаждения» при выдаче кредитов от 50 тысяч рублей для защиты людей от мошенников, такой период может составлять от нескольких часов до нескольких дней.



Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;

Экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Что будет дальше с ключевой ставкой?

Остановятся ли темпы инфляции в 2025 году?

Каковы перспективы рубля в следующем году?

Как «новые кредитные правила» изменят ситуацию с мошенничеством?

Как цифровой рубль изменит российскую экономику?

Появилась ли у россиян тяга у юаню?



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

