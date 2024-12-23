«Оставят 22%»: Банки не станут снижать ставки по вкладам на фоне решения ЦБ
По итогам 2024 года банки привлеки довольно серьезный объем вкладов физлиц – 56 триллионов рублей, заявил НСН Гарегин Тосунян.
Банки в ближайшие месяцы не будут снижать ставки по вкладам на фоне неожиданного решения ЦБ не повышать ключевую ставку, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«По итогам 2024 года банки привлеки довольно серьезный объем вкладов физлиц- 56 триллионов рублей. После того, как ЦБ неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21%, банки не станут сильно снижать ставку по вкладам. В целом вокруг этой цифры (21-22%) и будет держаться ставка по вкладам, особенно на длительный период. Иллюзий нет, есть ожидания, что ставка ключевая вырастет в ближайшие два месяца. Банки не будут отталкивать вкладчиков, будут продолжать их привлекать. Поэтому я не ожидаю серьезного снижения ставок по вкладам», - рассказал он.
Ранее президент России заявил, что банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Владимир Путин считает, что нужно ввести «период охлаждения» при выдаче кредитов от 50 тысяч рублей для защиты людей от мошенников, такой период может составлять от нескольких часов до нескольких дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru