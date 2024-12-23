Депутат Кирьянов: Недвижимость в России перестала быть инструментом для инвестиций
Артем Кирьянов заявил НСН, что сегодня брать ипотеку можно только в том случае, если вы точно будете жить в этой квартире.
Сегодня бессмысленно брать ипотечный кредит с целью сдавать квартиру или перепродавать, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Сегодня при таких ставках на ипотечный кредит не надо брать ипотеку, если есть замысел заработать на этом. Сегодня брать ипотеку можно только в том случае, если вы точно будете жить в этой квартире, не для сдачи, не для перепродажи…Если вам необходимо расширение, тогда да. Сегодня недвижимость при таких ставках перестает быть интересным активом для инвестиций», - отметил он.
Россияне не просто наращивают кредитную задолженность, но и «просрочку» по займам, заявила ранее экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru