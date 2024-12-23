«Не справляются»: Кредитная задолженность россиян выросла в два раза за четыре года

Россияне не просто наращивают кредитную задолженность, но и «просрочку» по займам, заявила экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.

«С начала 2020 года по текущий момент размер задолженности россиян увеличился более чем в два раза – с 17,5 триллионов рублей до 36,5 триллионов рублей. Задолженность растет, но не могу сказать, что это плохо. Однако симметрично растет и просроченная задолженность. Если смотреть на начало 2020 года, просрочка составляла 700 миллиардов, в начале ноябре этого года – уже 1,3 триллиона. Это только по долгам физлиц», - отметила она.

По ее словам, задолженность предпринимателей также растет быстрыми темпами.

«Задолженность по юридическим лицам и предпринимателям составляет порядка 66,5 триллиона рублей, почти 3,5% - это просроченная задолженность. Это говорит о том, что граждане в условиях турбулентности не справляются, не успевают перестроиться, они сваливаются в просрочку», - рассказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки обязаны проверять платежеспособность граждан перед выдачей кредитов. Владимир Путин считает, что нужно ввести «период охлаждения» при выдаче кредитов от 50 тысяч рублей для защиты людей от мошенников, такой период может составлять от нескольких часов до нескольких дней.

