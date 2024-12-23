«До 48 часов»: Банки поддержали «периоды охлаждения» для выдачи кредитов
Гарегин Тосунян заявил НСН, что инициатива ЦБ уже направлена в Минфин, возражений быть не должно.
Банки поддерживают введение «периодов охлаждения» для выдачи кредитов, так как это позволит уменьшить число мошенничеств, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«Банковская система максимально заинтересована в борьбе с мошенниками, мы видим все эти проблемы. Вполне разумная была инициатива ЦБ ввести обязательный период охлаждения в зависимости от суммы кредита. С 50 тысяч до 200 тысяч предлагается ввести период охлаждения в четыре часа, для кредитов более 200 тысяч – 48 часов. Инициатива направлена в Минфин, возражений быть не должно. В данном случае никаких разногласий по этому вопросу нет. Мошенники серьезно натренировали банковский сектор, но злоумышленники все время изобретают новые способы, это надо понимать», - отметил он.
В России нарастает пандемия телефонного мошенничества, поэтому сделки, например, по покупке или продаже квартиры требуют месячного «периода охлаждения», заявила ранее экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru