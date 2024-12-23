«До 48 часов»: Банки поддержали «периоды охлаждения» для выдачи кредитов

Банки поддерживают введение «периодов охлаждения» для выдачи кредитов, так как это позволит уменьшить число мошенничеств, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«Банковская система максимально заинтересована в борьбе с мошенниками, мы видим все эти проблемы. Вполне разумная была инициатива ЦБ ввести обязательный период охлаждения в зависимости от суммы кредита. С 50 тысяч до 200 тысяч предлагается ввести период охлаждения в четыре часа, для кредитов более 200 тысяч – 48 часов. Инициатива направлена в Минфин, возражений быть не должно. В данном случае никаких разногласий по этому вопросу нет. Мошенники серьезно натренировали банковский сектор, но злоумышленники все время изобретают новые способы, это надо понимать», - отметил он.

В России нарастает пандемия телефонного мошенничества, поэтому сделки, например, по покупке или продаже квартиры требуют месячного «периода охлаждения», заявила ранее экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.

