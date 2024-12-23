«Не переборщить!»: Банки предупредили о последствиях снижения выдачи кредитов
В следующем году будет ужесточение регуляторных требований, что приведет к кредитной стагнации, заявил НСН Гарегин Тосунян.
В 2025 году в России будет стагнация по выдаче кредитов, но важно не переборщить с регуляторными ограничениями, чтобы не уменьшать резко экономическую активность, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«Если оценивать ситуацию трезво, в следующем году будет ужесточение регуляторных требований. Это приведет к развитию тренда на стагнацию в сфере кредитования, что плохо для рынка. Здесь важно не переборщить, но мы имеем избыточное регуляторное воздействие. Это будет способствовать сокращению чистой прибыли. Снижение доступности кредитования для бизнеса и населения может замедлять и экономическую активность. В стратегии банков уже заложена диверсификация доходов, стараются больше получать доходы от комиссий, так как будет снижение прибыли от кредитов. Конечно, 2025 год будет связан с ускоренным внедрением цифровых продуктов. Это выводит людей и страну на новый уровень», - рассказал он.
В России нарастает пандемия телефонного мошенничества, поэтому сделки, например, по покупке или продаже квартиры требуют месячного «периода охлаждения», заявила ранее экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Глава филиала «Ставэлектросеть» уволился после корпоратива со стриптизом
- Дуров: В 2024 году Telegram заработал более миллиарда долларов
- Диетолог рассказала, как избежать переедания в новогоднюю ночь
- МТС запустит базовые станции отечественного производства в 37 регионах РФ
- Депутат Разворотнева призвала предупреждать соседей о ремонте в новогодние праздники
- В Бангладеш началось расследование обвинений в коррупции в отношении Шейх Хасины
- Суд в Москве оштрафовал режиссёра Никиту Михалкова
- Путин заявил о необходимости донастроить льготные кредитные программы
- Зарплата курьеров в Москве в декабре достигла 250 тысяч рублей
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 43 310 военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru