Депутат Кирьянов: Ключевая ставка вернется к 11% за два года
Артем Кирьянов заявил НСН, что высокая ключевая ставка отразится на строительном рынке, но государство контролирует этот вопрос.
Высокая ключевая ставка в большей степени скажется на строительной отрасли, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Ключевая ставка в течение двух лет будет меньше, чем сегодня. Это может быть возврат к показателю, например, в 11%. За это время люди посмотрят, как поработать с индивидуальным жилищным строительством. Мы оставляем государственную поддержку строительной отрасли в сфере многоквартирных домов. Важно, чтобы не было большого перерыва, так ка отрасль достаточно консервативная. Важно чтобы были сформированы строительные объекты, которые будут реализованы позднее. Почему я говорю о жилье, потому что это очень важно и это большие объемы», - рассказал он.
Банки в ближайшие месяцы не будут снижать ставки по вкладам на фоне неожиданного решения ЦБ не повышать ключевую ставку, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru