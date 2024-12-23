Депутат Кирьянов: Доходы бюджета РФ вырастут на 52% к 2036 году

В 2025 году бюджет РФ немного сократится на нефтегазовую часть, но вырастет за счет повышения налога на доходы, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«У нас продолжит сокращаться доля нефтегазовых доходов, будет увеличиваться независимость. При том, что ожидаем больше поступлений в 2025 году налога на доходы физических лиц, были приняты соответствующие изменения в налоговой системе. Исходим из того, что в 2036 году у нас будет рост доходов федерального бюджета плюс 52% к 2019 году. Это вполне понятная ситуация, которая позволяет выполнять все социальные обязательства и наращивать их. С такими ожиданиями выходим в 2025 год, который будет нелегким на фоне новых санкций и ограничений со стороны Запада», - рассказал он.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал тревожным сигналом текущий уровень инфляции. Он поручил экономическому блоку «приземлить» темпы инфляции на следующий год с тем, чтобы сохранить макроэкономические показатели. Тем временем глава Центробанка Эльвира Набиуллина 20 декабря утвердила ключевую ставку в 21%.

