Депутат Кирьянов: Доходы бюджета РФ вырастут на 52% к 2036 году
Артем Кирьянов заявил НСН, что в 2025 году ожидает рост бюджета за счет изменения налоговой системы.
В 2025 году бюджет РФ немного сократится на нефтегазовую часть, но вырастет за счет повышения налога на доходы, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«У нас продолжит сокращаться доля нефтегазовых доходов, будет увеличиваться независимость. При том, что ожидаем больше поступлений в 2025 году налога на доходы физических лиц, были приняты соответствующие изменения в налоговой системе. Исходим из того, что в 2036 году у нас будет рост доходов федерального бюджета плюс 52% к 2019 году. Это вполне понятная ситуация, которая позволяет выполнять все социальные обязательства и наращивать их. С такими ожиданиями выходим в 2025 год, который будет нелегким на фоне новых санкций и ограничений со стороны Запада», - рассказал он.
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал тревожным сигналом текущий уровень инфляции. Он поручил экономическому блоку «приземлить» темпы инфляции на следующий год с тем, чтобы сохранить макроэкономические показатели. Тем временем глава Центробанка Эльвира Набиуллина 20 декабря утвердила ключевую ставку в 21%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о необходимости донастроить льготные кредитные программы
- Зарплата курьеров в Москве в декабре достигла 250 тысяч рублей
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 43 310 военнослужащих
- В Кремле опровергли развод Асада и заморозку его активов в России
- Вице-спикер ГД Даванков представит законопроект об отмене Fan ID
- В Молдавии опровергли информацию о подготовке военной операции в Приднестровье
- Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии
- Украина получила $1,1 млрд от МВФ на критические расходы
- Два человека погибли при взрыве на территории бывшего Абаканского завода
- Маск: ИИ превзойдет интеллект всех людей к 2030 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru