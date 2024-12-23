«Пандемия мошенничества»: В России призвали ввести период охлаждения для крупных сделок
Эльвира Глухова заявила НСН, что становится все больше случаев мошенничеств при покупке квартир.
В России нарастает пандемия телефонного мошенничества, поэтому сделки, например, по покупке или продаже квартиры требуют месячного «периода охлаждения», заявила экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.
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«Не каждый гражданин, который попал под влияние мошенника, пишет заявление. Поэтому официальная статистика резко отличается от того, что есть на самом деле. Практически всем звонили телефонные мошенники. У нас есть группы людей, которые более внушаемые и больше рискуют. Многие берут кредиты, чтобы передать их телефонным мошенникам. Есть люди, которые хотят купить квартиру, но их продавцы находятся под влиянием мошенников. То есть случаются истории, когда люди оказываются и без денег, и без квартиры. Таких историй уже достаточно много. Это какая-то пандемия телефонного мошенничества», - рассказала она.
В связи с этим Глухова призвала ввести период охлаждения для крупных сделок и работать с психологией населения.
«Я ранее предложила ввести период охлаждения при регистрации таких сделок, внедрить опросник на Госуслугах, чтобы можно было автоматически отсылать в Росреестр блокировку сделки на месяц, если есть сомнения на этот счет. Проблему можно решить, только работая с осознанностью и ответственностью граждан. Мошенники действуют через страх, поэтому важна не только финансовая грамотность, но и психологическая», - добавила собеседница НСН.
«Период охлаждения» при выдаче кредитов от 50 тысяч рублей поможет в борьбе с мошенниками, но потребует финансовых вложений от банков, заявил НСН вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов.
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