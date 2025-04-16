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Речные круизы-2025: не помешает ли маловодье новым открытиям

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Начало конференции

11:00

18 апреля 2025

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 903 594 54 37

18.04.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Речные круизы-2025: не помешает ли маловодье новым открытиям»

Круизы сезона 2025 года активно бронируются по раннему бронированию, а на некоторых теплоходах заканчиваются самые популярные каюты. Особый интерес вызывают новые маршруты и стоянки. В Москве сезон летней речной навигации стартует уже на следующей неделе — 24 апреля.

Однако в планы туристов и организаторов круизов может вмешаться природа: из-за малоснежной зимы в регионах центральной России наблюдается маловодье, которое особенно сильно ощущается на Верхней Волге. По оценке гидрологов и синоптиков, маловодье может помешать речной навигации.

В ходе пресс-конференции участники пресс-конференции обсудят следующие вопросы:

  • Сколько туристов в этом году уже забронировали себе круизы?
  • Действительно ли сегодня высокий спрос на морские круизы и экспедиции?
  • Как основные тренды в туризме влияют на развитие круизной отрасли?
  • Почему России нужны новые теплоходы?
  • Почему во Владивостоке все никак не начнут морские экспедиции?
  • Какие направления пользуются особой популярностью у туристов?
  • Много ли иностранных гостей ожидается на российских круизах?
  • На сколько изменились цены на круизы и экспедиции по сравнению с предыдущим годом?
  • Как маловодье Волги скажется на этом круизном сезоне?

Участники пресс-конференции:

· ⁠Михайловский Андрей, генеральный директор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ

· ⁠Жигачева Мария, эксперт РСТ, бренд-менеджер круизной компании «Созвездие»

· Мещерякова Маргарита, руководитель отдела индивидуальных туров FUN&SUN, эксперт РСТ;

· Гончарова Светлана, директор по развитию круизной компании «Мостурфлот;

· Чепрасов Денис, президент и экспедиционный лидер, Клуб полярных путешествий

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости

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