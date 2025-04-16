18.04.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Речные круизы-2025: не помешает ли маловодье новым открытиям»
Круизы сезона 2025 года активно бронируются по раннему бронированию, а на некоторых теплоходах заканчиваются самые популярные каюты. Особый интерес вызывают новые маршруты и стоянки. В Москве сезон летней речной навигации стартует уже на следующей неделе — 24 апреля.
Однако в планы туристов и организаторов круизов может вмешаться природа: из-за малоснежной зимы в регионах центральной России наблюдается маловодье, которое особенно сильно ощущается на Верхней Волге. По оценке гидрологов и синоптиков, маловодье может помешать речной навигации.
В ходе пресс-конференции участники пресс-конференции обсудят следующие вопросы:
- Сколько туристов в этом году уже забронировали себе круизы?
- Действительно ли сегодня высокий спрос на морские круизы и экспедиции?
- Как основные тренды в туризме влияют на развитие круизной отрасли?
- Почему России нужны новые теплоходы?
- Почему во Владивостоке все никак не начнут морские экспедиции?
- Какие направления пользуются особой популярностью у туристов?
- Много ли иностранных гостей ожидается на российских круизах?
- На сколько изменились цены на круизы и экспедиции по сравнению с предыдущим годом?
- Как маловодье Волги скажется на этом круизном сезоне?
Участники пресс-конференции:
· Михайловский Андрей, генеральный директор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ
· Жигачева Мария, эксперт РСТ, бренд-менеджер круизной компании «Созвездие»
· Мещерякова Маргарита, руководитель отдела индивидуальных туров FUN&SUN, эксперт РСТ;
· Гончарова Светлана, директор по развитию круизной компании «Мостурфлот;
· Чепрасов Денис, президент и экспедиционный лидер, Клуб полярных путешествий
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8