Туроператорам выгодно наращивать обороты в сфере круизов, так как сегодня это один из самых предсказуемых сегментов – отказов нет, спрос растет, а туристы всегда возвращаются, заявила руководитель отдела индивидуальных туров FUN&SUN, эксперт РСТ Маргарита Мещерякова в пресс-центре НСН.

«Мы не круизная компания, а туроператор. Но за последние три года мы очень сильно нарастили свои обороты именно в круизном сегменте. Для нас круизный продукт – это очень интересный вызов, потому что никто из туроператоров никогда не делал в таком ключе такого продукта. У нас есть два вариант развития круизов. Первое: мы сделали свой круизный «движок», в котором продаем круизы всех компаний по рекам по всей России, плюс у нас есть морские круизы из Сочи в Турцию. И самый большой объем сейчас – реки России. Мы взяли у компании «Водоходъ» теплоход «Нижний Новгород» и сделали на нем полную концепцию своего брендированного продукта с собственной концепцией развлечений и питания», - рассказала она.

По ее словам, в этом году не было ни одного отказа при большой глубине продаж.

«Круизы всегда имеют большую глубину продаж, и в этом году я не видела ни одного отказа, никто ничего не переносит. Клиенты выбирают другие маршруты, но возвращаются к этому виду отдыха. Глубина спроса большая», - подытожила собеседница НСН.

Расписание круизов составляется за полтора-два года, в мае и июне в Москве изменили расписание шести рейсов из-за ситуации на Нижегородском гидроузле, заявила ранее директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.

