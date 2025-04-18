Сегодня объем бронирований речных круизов на 20% превышает прошлогодние значения, заявил генеральный директор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский в пресс-центре НСН.

«На текущий период объем забронированных и выкупленных путёвок на 15-20% превышает показатели прошлого года, и во многом за счет глубины продаж: люди планируют круиз заранее. Количество людей, которые это делают, тоже растёт. И среди этих людей подавляющее большинство - те, кто пришли в круизы в последние один, два, три года», - отметил он.

По словам Михайловского, уже через пару недель летние круизы будут бронироваться на следующий год.

«Если говорить о перспективах, то с каждым годом при растущей глубине продаж всё сильнее ощущается дефицит в пик сезона. И уже через пару недель летние круизы будут бронироваться на следующий год: на этот сезон уже невозможно найти места на большинстве круизов. И это при том, что за последние годы круизный флот увеличился на несколько десятков больших кораблей», - предупредил он.

Туроператорам выгодно наращивать обороты в сфере круизов, так как сегодня это один из самых предсказуемых сегментов – отказов нет, спрос растет, а туристы всегда возвращаются, заявила ранее руководитель отдела индивидуальных туров FUN&SUN, эксперт РСТ Маргарита Мещерякова в пресс-центре НСН.

