«Япония, Корея и Европа»: Россияне скупают зарубежные морские круизы
Бренд-менеджер круизной компании «Созвездие» Мария Жигачева заявила НСН, что особых проблем с европейскими визами сегодня нет.
В России набирают популярность зарубежные морские круизы, туристы выбирают Японию, Южную Корею, Китай и Европу, заявила эксперт РСТ, бренд-менеджер круизной компании «Созвездие» Мария Жигачева в пресс-центре НСН.
«У нас не просто морские круизы, мы стали делать зарубежные круизы. У нас есть отдельный проект, и он растёт семимильными шагами, потому что спрос на отдых за границей сейчас, конечно, колоссальный. Если говорить о морских круизах, то это Азия. Огромный интерес к Японии, Южной Корее, Китаю, Индонезии. И, конечно, все соскучились по Европе. Здесь мы говорим про Восточное Средиземноморье и Западное. Но интерес к нашим морским круизам обусловлен еще и тем, что мы их делаем полностью «под ключ»: мы продумываем за туриста всё – от того, как ему добираться и что он увидит, до того, как он пополнит карточку и где купит кофе. И Средиземное море, и европейские направления сейчас активно развиваются», - рассказала она.
Жигачева подчеркнула, что особых проблем с визами сегодня нет.
«Получить визу в Европу и в тот же Китай не так сложно, как кажется. Их выдают. Все уже привыкли к ограничениям. Получить шенгенскую визу сейчас абсолютно реально, и люди путешествуют», - добавила она.
Туроператорам выгодно наращивать обороты в сфере круизов, так как сегодня это один из самых предсказуемых сегментов – отказов нет, спрос растет, а туристы всегда возвращаются, заявила ранее руководитель отдела индивидуальных туров FUN&SUN, эксперт РСТ Маргарита Мещерякова в пресс-центре НСН.
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