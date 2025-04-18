В РСТ сообщили, что Сибирь и Байкал догоняют Москву по круизам
Андрей Михайловский заявил НСН, что в Сибири есть история и длинные реки, регион становится круизным на фоне роста спроса на такой вид досуга.
Россияне сегодня выбирают не только круизные путешествия из Москвы, Сибирь и Байкал тоже набирают обороты, заявил генеральный директор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский в пресс-центре НСН.
«Мы как агрегатор наблюдаем наибольшую востребованность круизов с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга. Но хотел бы ещё отметить, что в последние годы о себе как о круизном регионе заявила Сибирь. Там есть серьезные длинные реки, там есть история, современные города. И сейчас всё больше туристических продуктов на основных судоходных реках Сибири организовывают крупные круизные операторы. И это не просто транспортные перевозки, а круизы, как в европейской части России. Там это не просто лучший, а зачастую единственный способ добраться в некоторые места, где нет дорог и куда ездят только на вездеходах. Туристам это очень заходит. И Байкал теперь тоже – круизный регион», - отметил он.
Туроператорам выгодно наращивать обороты в сфере круизов, так как сегодня это один из самых предсказуемых сегментов – отказов нет, спрос растет, а туристы всегда возвращаются, заявила ранее руководитель отдела индивидуальных туров FUN&SUN, эксперт РСТ Маргарита Мещерякова в пресс-центре НСН.
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