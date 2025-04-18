В Арктику можно съездить за 400 тысяч рублей, что сопоставимо с ценами на отдых в Турции, дороже обойдется путешествие в Антарктику – от 900 тысяч, а самой дорогой будет поездка на Северный полюс, заявил президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в пресс-центре НСН.

«В Антарктику визы не нужны. Полететь в Аргентину вообще не сложно! На антарктические круизы у нас уже почти распродан этот сезон. В 2026 году у нас будет уникальный круиз – русский Новый год в Антарктике в краю пингвинов… Ценовые категории у нас разные: например, в Арктику можно съездить за порядка 400 тысяч рублей, что сопоставимо с отдыхом в Турции. В Антарктику круизы стоят от 900 тысяч рублей. На Северный полюс подороже – от 3 млн 245 тысяч рублей. У нас много повторных клиентов и в Арктике, и в Антарктике, и даже на Северный полюс», - рассказал он.

Он также рассказал, кто обычно выбирает для себя такой необычный вид отдыха.

«Кто едет на Северный полюс? Это открыватели, которые хотят открыть для себя что-то новое. Такая поездка сравнима с полётом в космос. Кто-то едет, чтобы поставить себе «галочку» - мол, побывал на вершине планеты. Но преимущественно это люди, которые стремятся найти новые смыслы, открыть для себя новый формат путешествий, связанный не с пляжами, а больше с познавательной частью С нами в круизах всегда ездят профессора МГУ, которые читают интересные лекции и по морской биологии, и по истории, и по гляциологии.. Это познавательный экспедиционный туризм», - добавил собеседник НСН.

Туроператорам выгодно наращивать обороты в сфере круизов, так как сегодня это один из самых предсказуемых сегментов – отказов нет, спрос растет, а туристы всегда возвращаются, заявила ранее руководитель отдела индивидуальных туров FUN&SUN, эксперт РСТ Маргарита Мещерякова в пресс-центре НСН.







