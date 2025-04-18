Свадьба на Северном полюсе: В России растет спрос на экспедиционные туры
Президент Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов заявил НСН, что людям нужны новые смыслы и воплощение детской мечты.
В России растет спрос на экспедиционные туры, популярностью пользуется Северный полюс, Арктика и Антарктика, заявил президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в пресс-центре НСН.
«Мы организуем круизы на Северный полюс, в Арктику и в Антарктику. Для Арктики у нас начинается сезон в начале мая, для Северного полюса у нас старт 3 июля, в этом году сделаем юбилейный, 50-й рейс. Спрос на экспедиционные круизы растет: людям интересен качественно новый отдых и новый опыт. Такие круизы - для кого-то воплощение детской мечты, для кого-то – личный вызов, личный рост. Люди путешествуют ради новых впечатлений. Кто-то ищет новые смыслы. А былы случаи, когда организовывали свадьбы на Северном полюсе», - рассказал он.
Расписание круизов составляется за полтора-два года, в мае и июне в Москве изменили расписание шести рейсов из-за ситуации на Нижегородском гидроузле, заявила ранее директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.
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