В Москве изменили расписание речных круизов из-за маловодья Волги
Директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова заявила НСН, что клиенты могут потребовать вернуть деньги из-за переноса.
Расписание круизов составляется за полтора-два года, в мае и июне в Москве изменили расписание шести рейсов из-за ситуации на Нижегородском гидроузле, заявила директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.
«Навигация продлится до ноября безостановочно, в Москве – с Северного и Южного речных вокзалов. Также будет порядка 40 городов, из которых будут именно начинаться речные круизы. Расписание движения теплоходов было составлено задолго до дат открытия навигации, мы делаем это за полтора-два года. А за год начинается реализация туров. Поэтому любые изменения в расписании для нас очень значительны. Любое ограничение по глубине для нас является тревожным, иногда в связи с этим приходится менять расписание. Я могу говорить на примере Московского речного пароходства. В связи с изменением попусков воды на Нижегородском гидроузле мы изменили расписание шести наших рейсов в мае-июне. К счастью так получается, что дата и время отправления и конечного прибытия в этом случае не меняется», - рассказала она.
При этом, по ее словам, клиенты все равно могут потребовать вернуть деньги за эти рейсы.
«В связи с этим мы будем вынуждены обзванивать всех туристов, согласовывать принятие нового расписания. А сейчас горячая пора, все менеджеры заняты, и их вовлечение в пересадку – для нас большие затраты и неудобство. И хотя туристы лояльно относятся к нашим компаниям, но возможны и отказы. Возможны альтернативные предложения для них, либо возврат денег», - добавила она.
Круизы сезона 2025 года активно бронируются по раннему бронированию, а на некоторых теплоходах заканчиваются самые популярные каюты. Особый интерес вызывают новые маршруты и стоянки. В Москве сезон летней речной навигации стартует уже на следующей неделе — 24 апреля.
Однако в планы туристов и организаторов круизов может вмешаться природа: из-за малоснежной зимы в регионах центральной России наблюдается маловодье, которое особенно сильно ощущается на Верхней Волге. По оценке гидрологов и синоптиков, маловодье может помешать речной навигации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренер Розанов опроверг слова фигуристки Жилиной о домогательствах
- Умер бессменный комментатор «Евровидения» Колин Берри
- Попова: Крым и Севастополь пригодны для летнего курортного сезона
- Хинштейн: В Курской области завели более десяти дел, связанных с КРКО
- Хинштейн освятил свой кабинет после ареста бывшего курского губернатора
- Павловского освободили от обязанностей посла России в Австралии
- Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Галузину
- Мэр Белгорода сообщил, что уходит на службу в «Барс-Белгород»
- Курс доллара на межбанковском рынке опускался ниже 81 рубля
- Рубио: США не готовы обсуждать детали гарантий безопасности Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru