Расписание круизов составляется за полтора-два года, в мае и июне в Москве изменили расписание шести рейсов из-за ситуации на Нижегородском гидроузле, заявила директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.

«Навигация продлится до ноября безостановочно, в Москве – с Северного и Южного речных вокзалов. Также будет порядка 40 городов, из которых будут именно начинаться речные круизы. Расписание движения теплоходов было составлено задолго до дат открытия навигации, мы делаем это за полтора-два года. А за год начинается реализация туров. Поэтому любые изменения в расписании для нас очень значительны. Любое ограничение по глубине для нас является тревожным, иногда в связи с этим приходится менять расписание. Я могу говорить на примере Московского речного пароходства. В связи с изменением попусков воды на Нижегородском гидроузле мы изменили расписание шести наших рейсов в мае-июне. К счастью так получается, что дата и время отправления и конечного прибытия в этом случае не меняется», - рассказала она.

При этом, по ее словам, клиенты все равно могут потребовать вернуть деньги за эти рейсы.

«В связи с этим мы будем вынуждены обзванивать всех туристов, согласовывать принятие нового расписания. А сейчас горячая пора, все менеджеры заняты, и их вовлечение в пересадку – для нас большие затраты и неудобство. И хотя туристы лояльно относятся к нашим компаниям, но возможны и отказы. Возможны альтернативные предложения для них, либо возврат денег», - добавила она.

Круизы сезона 2025 года активно бронируются по раннему бронированию, а на некоторых теплоходах заканчиваются самые популярные каюты. Особый интерес вызывают новые маршруты и стоянки. В Москве сезон летней речной навигации стартует уже на следующей неделе — 24 апреля.

Однако в планы туристов и организаторов круизов может вмешаться природа: из-за малоснежной зимы в регионах центральной России наблюдается маловодье, которое особенно сильно ощущается на Верхней Волге. По оценке гидрологов и синоптиков, маловодье может помешать речной навигации.

