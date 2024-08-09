09.08.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Разводы бьют рекорды. Как остановить негативную статистику?»

В России впервые за много лет количество зарегистрированных разводов превысило число сыгранных свадеб. По данным Росстата, за январь — март текущего года в стране было зарегистрировано 145 тысяч браков и 160 тысяч разводов. В свою очередь первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что в России число разводов превысило количество браков на 3%, то есть сегодня на 100 браков приходится 103 развода. Как утверждают эксперты сегодня разводы в зрелом возрасте приобретают характер мировой эпидемии. «Седой», или «серый» развод супругов после 20-25 и более лет совместной жизни — нарастающая статистика в Европе и США. И в России тоже, причем у нас расставание семей с опытом имеет свою специфику — чаще всего инициатором выступает женщина. Кстати, по данным городского управления ЗАГС за последние 20 лет возраст молодоженов в Москве вырос на несколько лет. Средний возраст в этом году составил 25 лет.

Участники пресс-конференции:

первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;

психолог Анна Закаидзе;

адвокат, медиатор Константин Ерохин.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

В связи с чем в России браки «стареют»?

Почему количество разводов резко увеличилось?

Какие меры предпринимает государство для сокращения количества разводов и укрепления семьи?

Будет ли меняться процесс медиации?

Что россияне считают веской причиной для развода? Отличаются ли эти причины в разных странах?

Что влияет на прочность брака?

С каким проблемами чаще всего сталкиваются при разделе имущества?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

