«Снизился до 27 лет»: Буцкая назвала средний возраст вступающих в брак в Москве

«Буквально несколько недель назад Кузнецова озвучила цифры, что на 3% разводы превышают браки. Вся демографическая ситуация сложная, нам бы побольше крепких семей. Цифры, к сожалению, говорят об обратном. Но есть и хорошие новости. Если посмотреть статистику браков по Москве, то средний возраст тех, кто вступает в брак, снизился от 25 до 27 лет, то есть первый ребенок родится до 30 лет, для демографии это хорошо», - сказала она.

Вместе с тем, в последние годы в России, по словам депутата, распространилась практика фиктивных разводов.

«Вся государственная политика должна быть направлена на то, чтобы семьи создавались и у них был официальный брак. Решая вопрос о доходах в семьях за счет универсального пособия, мы родили другую проблему – проблему разводов. Родители в поисках счастья и получения пособия, чтобы показать доход меньше, чем на самом деле, разводились. Мы увидели проблему, она сейчас решается, в том числе законодательным путем. Мало сказать просто, что родители развелись, нужно будет показать размер алиментов. Алименты будут учитываться в доходе семьи. Исходя из этого разводится будет невыгодно», - пояснила она.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Государственную Думу с инициативой о том, чтобы законодательно запретить в России пропаганду семейного одиночества и разводов. По ее словам, в 2024 году число разводов на 3,5% превышает количество браков, напоминает «Радиоточка НСН».

