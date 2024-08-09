«Жить вместе выгодно»: Буцкая рассказала о мерах господдержки для семей
Государство оказывает всестороннюю поддержку молодым семьям и предлагает им более выгодные условия, чем одиноким россиянам, рассказала НСН депутат Татьяна Буцкая.
Семьям России сегодня доступны более удобные условия ипотеки, чем одиноким людям, напомнила в пресс-центре НСН первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Без любви создание семьи и рождение детей невозможно. Но наша молодежь очень прагматична, она все считает. Семейному человеку по жизни все более выгодно, чем несемейному. Начиная с того, что если молодой парень сегодня пойдет брать ипотеку, решит, что хочет сначала пожить для себя, то получит ипотеку под 20%. Если тот же самый парень сделает предложение девушке, в которую влюблен, у них родятся дети, ипотека будет 6%, и так далее. На рождение ребенка мы сразу дадим материнский капитал, который покроет часть первого взноса за квартиру. Уже видна поддержка государства. Если в студенческой семье рождается ребенок, их нужно переводить на бесплатную форму обучения, жить они должны вместе. И так пошагово надо помогать, чтобы на каждом шагу человек чувствовал, что ему невыгодно жить одному», - заявила она.
Ранее Буцкая также выделила тренд, который может позитивно повлиять на демографию страны. По ее словам, средний возраст людей, вступающих в брак, в Москве снизился до 25-27 лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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