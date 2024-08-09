«Нужно разговаривать»: Психолог назвала три принципа крепкой семьи

«Нужно разговаривать, не кричать, не предъявлять претензии, а именно разговаривать с позиции «Я». Рассказывать, почему в отношениях некомфортно. Женщины любят, чтобы им сразу давали ответ, мужчинам нужно время, чтобы принять решение. От этого возникают недопонимания, а важен компромисс. Есть проблема – сели, обсудили, разошлись, каждый подумал, и потом вернулись к теме, нужно разговаривать. Кроме того, когда люди живут и находятся вместе 24 на 7 – это тоже приводит к разводам. Нужно уметь отдыхать друг от друга, иметь своих друзей. Еще один принцип крепких отношений – семейные традиции. Если вы придумаете традиции и будете передавать их детям, это будет тот самый костяк, который сплотит семью», - заключила она.

Ранее первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала «Радиоточке НСН», что семьям России сегодня доступны более выгодные условия для жизни, чем одиноким людям.

