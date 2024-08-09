«Не слышат друг друга»: Психолог назвала главный триггер развода
Отсутствие взаимопонимания в семейной паре является основной причиной разводов в России, заявила НСН психолог Анна Закаидзе.
Финансовые проблемы на данный момент не являются главным триггером развода, рассказала в пресс-центре НСН психолог Анна Закаидзе.
«Финансовая сторона вопроса сегодня не стоит на первом месте, сейчас на первом месте недопонимание, когда партнеры не слышат и не понимают друг друга. Потребность в медиаторах объясняется тем, что люди не всегда хотят идти к психологам, копающим вглубь. Медиатор решает конкретную проблему здесь и сейчас, а не разбирается в проблемах детства каждого из супругов», - пояснила она.
Ранее адвокат, медиатор Константин Ерохин сообщил «Радиоточке НСН», что обращение семейных пар к медиатору помогло бы снизить статистику разводов, для этого государство должно донести до россиян, что ходить к психологу - норма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru