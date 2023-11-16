Презентация фильма «Брат 3»

17.11.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная презентации фильма «Брат 3»
23 ноября в российские кинотеатры выходит дебютный полнометражный фильм «Брат 3» российского режиссера Валерия Переверзева. Картина повествует о судьбах грабителей-неудачников, генеральской дочке с ее любовью к уличному художнику и суровых буднях одной преступной группировки. По словам режиссера, это будет история любви, которую можно сравнить с «Ромео и Джульеттой».
В фильме были задействованы такие крупные голливудские звезды как Эрик Робертс («Тёмный рыцарь», «Поезд-беглец») и Костас Мэндилор (кинофраншиза «Пила»). Участвует также актер французского происхождения Оливье Сиу, который раннее снимался в фильме «Чебурашка». Главные же роли отведены молодым российским актерам: Василий Карпенко (сериал «Кухня»), Давиду Нуриеву (Птаха) и дебютантке — Александре Вознесенской. Есть и опытные артисты — Владимир и Юрий Торсуевы, известные российскому зрителю по советской картине «Приключения Электроника».
В ходе пресс-конференции участники расскажут о том, как создавалась картина, какие цели и задачи ставил перед собой режиссер и что в данном фильме почерпнет для себя зритель. О российском кинематографе и многом другом расскажут участники пресс-конференции:
- Режиссер Валерий Переверзев
- Актер Давид Нуриев (Птаха)
- Актер Владимир Торсуев
- Продюсер Юлия Переверзева
- Прокатчик Влад Пастернак
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC