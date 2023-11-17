«Скучно не будет»: Актер Оливье Сиу предрек успех фильму «Брат 3»

Фильм «Брат 3» будет популярен в России, уверен снявшийся в ленте французский актер Оливье Сиу. Таким мнением он поделился в пресс-центре НСН.

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«Очень нескучный, смешной фильм. Ты смеешься, плачешь. Люди будут идти в кино и смотреть «Брат 3» в ожидании продолжения. А оно невозможно. Но как говорят французы: a porqua pas? Почему нет? Кино для меня не только развлекательное и семейное. Кино должно трогать человека, дать подумать. Положить в некомфортную зону, и принести ему дозу эмоций, дозу жизни, практически как врач. Люди в России образованные, здесь публика умная», - признался Сиу.

Актер Давид Нуриев в свою очередь назвал «Брат 3» умным кино. Слова рэпера цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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