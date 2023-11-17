Рэпер Птаха пытался убедить автора «Брата 3» переименовать фильм

Актер и рэпер Давид Нуриев, сыгравший одну из ролей в фильме «Брат 3», признался в пресс-центре НСН, что не понимает артхаусное кино.

Автор фильма «Брат 3» Переверзев: Джим Джармуш нарек меня режиссером
«Я не хожу на артхаусные фильмы, мне сложно, честно. Я сам не особо одаренный, умный, не всегда все понимаю. Были пара попыток сходить на такие фильмы – они заканчивались тем, что я либо засыпал, либо уходил. Потому что я не понимал длинный кадр, что к чему… Я люблю динамику. Я также рос на «Братьях» Балабанова , и тоже говорил Переверзеву: Валера, нас убьют. Нас сожгут. В итоге то, что я увидел сейчас – буквально на днях заехал посмотреть кусок картины… Я выдохнул. Понял, что будет хорошо. Фильм получился очень крутой», - сказал Нуриев.

По его мнению, картина получилась красивой во многом благодаря старания режиссера Валерия Переверзева.

«Продолжение тех «Братьев» невозможно без Сергея Бодрова. Никак вообще. […] Валера сделал крутое кино. Столько в каждом кадре маленьких деталей – ты смотришь, вроде просто красиво, а потом начинаешь всматриваться. […] Плюс ко всему сам смысл фильма очень хороший. Это не история «Бумера», это не «Жмурки» - это действительно качественный, хороший фильм», - добавил актер.

Нуриев также назвал назвал «Брат 3» умным кино. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Захаров
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