Режиссер Переверзев объяснил название фильма «Брат 3» провокацией
17 ноября 202316:09
Режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев в пресс-центре НСН объяснил, почему назвал свою работу таким образом, а также заявил, что название было придумано им.
«Брат 3» - оригинальное название. Его не было еще, мы его придумали. Но ассоциативно все почему-то не сранивают с фильмом «Брат» Такеши Китано или «Брат» других каких-то фильмов – отсыл идет к фильмам Балабанова. И для меня всегда было странным. Не то чтобы я это болезненно воспринимал – я не должен доказывать, что белое – это белое, а красное – это красное», - сказал режиссер.
Переверзев добавил, что в какой-то период жизни ему угрожали неизвестные физической расправой из-за названия картины.
«Проверив все юридические возможности, чтобы не нарушать закон, было принят решение назвать картину «Брат 3», что вызвало на первых этапах невероятный хейт. Я получал огромное количество звонков с угрозами, вплоть до угроз физического воздействия. Подходили какие-то люди на улицах, писали… Тем не менее, три этапа прошло это название в интернет-пространстве от непринятия до понимания, и сегодня в экспертном сообществе, и мне это импонирует, существует мнение, что этот фильм кроме как «Брат 3» никак больше называться не может», - добавил он.
Режиссер также признался,что провокация в его понимании - часть искусства.
«Искусство – это такая штука, приготовленная из нескольких ингредиентов. И в том числе провокативная составляющая обязательна для произведения искусства. Искусство не должно кого-то гладить, уговаривать, развлекать. Развлекать – это в парк культуры и отдыха. Там колесо обозрения, сахарная вата и все такое. Искусство должно заставлять думать. Причем заставлять. А думать – это больно. Должно заставлять, если хотите, даже в какой-то степени в игровой форме страдать. В закрытом художественном пространстве. В галерее, кинотеатре или еще где-то», - подытожил он.
Ранее Переверзев в пресс-центре НСН назвал «Брат 3» национальным достоянием России. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru