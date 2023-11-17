«Не для тупых»: Рэпер Птаха назвал «Брат 3» умным кино
17 ноября 202316:31
Актер Давид Нуриев, более известный под рэперским псевдонимом Птаха, в пресс-центре НСН признался, что «Брат 3» - это умное, красивое кино.
«Это очень умное кино. Я говорил, что многим людям будет сложно. Не потому, что тупые. Просто многие не хотят смотреть умное кино. А получилось умное. Оно красивое, оно умное. У нас был здесь спор, потому что я говорил режиссеру: «твои художественные эти штучки»… В итоге после того, что я увидел, я сказал: «ладно, я был не прав», - сказал Нуриев.
Режиссер фильма Валерий Переверзев в свою очередь назвал «Брат 3» национальным достоянием страны. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru