Продюсер объяснила посыл фильма «Брат 3»

«Мир погряз в ложных ценностях. Наш фильм в первую очередь о любви. О настоящей, чистой любви. Когда парень с девушкой имеют только свою любовь, и борются против всего мира ради этой любви. Сейчас в нашем кинематографе и в области культуры есть большое засилье аудиовизуальных продуктов, которые нам навязывают ложные ценности. И все говорят: это круто, это классно, но никто не может ничего с этим сделать. Мы делаем большой, громкий фильм, и один из основных посылов – это обращение внимания людей на то, что нужно следовать истинным, настоящим ценностям. Таким, как любовь, например», - сказала продюсер.

Переверзева назвала фильм сплошным произведением искусства, где каждый кадр можно ставить «в красивую раму».

«В каждой сцене, в каждом кадре можно ставить фильм на паузу и распечатывать стоп-кадр в красивую раму у себя дома, потому что абсолютно каждый кадр является являет собой некое произведение искусства», - добавила она.

В свою очередь режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев в пресс-центре НСН объяснил, почему назвал свою работу таким образом. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

