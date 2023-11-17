Автор фильма «Брат 3» Переверзев: Джим Джармуш нарек меня режиссером

Режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев в пресс-центре НСН признался, что стал называть себя режиссером после того, как услышал это из уст американского кинорежиссера и сценариста Джима Джармуша.

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«Джим Джармуш увидел мой материал, и сказал: ты режиссер. Он назвал меня режиссером, и с тех пор я стал себя так называть. Мне понравилась фраза Владислава Пастернака (прокатчик фильма, прим. ред), что Валерий Переверзев – режиссер по факту. Так вышло, что он стал режиссером. И я соглашаюсь с этим. Сегодня я занимаюсь произведением искусства, и когда меня спрашивают: «чем рисуешь?», то это [происходит] в зависимости от обстоятельств. Сегодня я рисую кинокамерой. В моем арсенале огромное количество инструментов, которыми я могу создавать. Это и карандаши, и линейки, циркули, и кинокамера в том числе. Это может быть дорогая камера, пленочная – в ход идет все для того, чтобы зафиксировать чувства, визуализировать красоту и донести это до зрителя», - сказал режиссер.

Ранее Переверзев назвал «Брат 3» национальным достоянием России. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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