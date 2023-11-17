Режиссер Переверзев назвал «Брат 3» национальным достоянием России

Режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев в пресс-центре НСН назвал свою картину национальным достоянием страны. Он также отметил, что Минкульт регулярно поддерживал старания команды.

«Министерство культуры нас постоянно поддерживало, выдавало удостоверения национального фильма. Первое было выдано в январе 2021 года, и далее продлевали три раза. Фильм сегодня принят в Госфильмофонд, то есть двухчасовая картина «Брат-3» теперь хранится фонде на века. Это большое событие. Рукописи не горят. Можно говорить хорошо, плохо, непонятно об этом фильме, но он принят Госфильмофондом на хранение, и он навсегда является национальным достоянием страны», - сказал Переверзев.

Ранее Переверзев в пресс-центре НСН посетовал на отсутствие в России киноиндустрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

