Режиссер Переверзев назвал «Брат 3» национальным достоянием России
Режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев в пресс-центре НСН назвал свою картину национальным достоянием страны. Он также отметил, что Минкульт регулярно поддерживал старания команды.
«Министерство культуры нас постоянно поддерживало, выдавало удостоверения национального фильма. Первое было выдано в январе 2021 года, и далее продлевали три раза. Фильм сегодня принят в Госфильмофонд, то есть двухчасовая картина «Брат-3» теперь хранится фонде на века. Это большое событие. Рукописи не горят. Можно говорить хорошо, плохо, непонятно об этом фильме, но он принят Госфильмофондом на хранение, и он навсегда является национальным достоянием страны», - сказал Переверзев.
Ранее Переверзев в пресс-центре НСН посетовал на отсутствие в России киноиндустрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о схеме мошенников с займами на участников СВО
- Режиссер Переверзев объяснил название фильма «Брат 3» провокацией
- Армения с 1 февраля 2024 года станет полноправным членом МУС
- СМИ: Директор Большого театра покинул пост по собственному желанию
- Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2024 год
- Гостиницы Москвы были загружены в ноябрьские праздники на 85%
- Петр Тодоровский приступил к съёмкам мистического детективного сериала
- Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года
- Автор фильма «Брат 3» Переверзев: Джим Джармуш нарек меня режиссером
- Аллу Пугачеву заметили выходящей из монастыря на Кипре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru