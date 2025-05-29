30.05.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Пресс или пузико. Как подготовиться к пляжному сезону?»

Как известно, Россия входит в восьмерку стран, где проживает больше половины всего населения планеты с лишним весом и ожирением, а каждый четвертый имеет клиническое ожирение. Кроме России, в список входят Китай, Индия, США, Бразилия, Мексика, Индонезия и Египет. В 2021 году в России распространенность ожирения и избыточного веса среди женщин составляла 67%, а среди мужчин — 62%. По прогнозу, к 2050 году общая цифра будет в районе 73%.

Эксперты утверждают, что уже к 2035 году проблемы с лишним весом приведут к потере 2,9 % мирового ВВП, что равно $4 трлн. В 2019 году предполагаемые расходы, связанные с ожирением, уже составили около $3,3 млрд. Государства заинтересованы в борьбе с ожирением не только для поддержания здоровья нации, но и для стабилизации экономики.

Участники пресс-конференции:

Депутат Государственной Думы РФ Ирина Филатова;

Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин;

Эксперт по здоровому образу жизни, питанию и йоге, автор книги «Йога Менеджемент» Анна Курманова;

Психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какую работу проводит государство для борьбы с ожирением?

Как часто сегодня делают липосакцию?

Как много людей сегодня страдают от лишнего веса?

Действительно ли ожирение можно сравнивать по опасности с онкологией?

Насколько быстро можно стройнеть и главное, как?

Кто чаще страдает избыточным весом и ожирением: мужчины или женщины?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



