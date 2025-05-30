Похудеть через ненависть к телу не получится, нужно работать со своим состоянием, искать расслабление, заявила эксперт по здоровому образу жизни, питанию и йоге, автор книги «Йога Менеджемент» Анна Курманова в пресс-центре НСН.

«Человек не осознает, что лишний вес – это только верхушка айсберга. Есть пять тел, если мы не работаем с ними, мы ожирение никогда не победим. На физическом теле проблема всегда проявляется, когда мы предали себя на других телах. У человека нет сил избавиться от вредных привычек, знает, как надо, но лежит на диване. В большом объеме информации много стресса, мы получаем стресс от этой информации. Мы вечером устаем не физически. Мы не должны делать что-либо из ненависти к своему телу. На чем фиксируемся, то и начинает расти. Если девушка будет ненавидеть свой лишний вес, она будет это видеть и дальше. Если она переводит фокус на внутреннее состояние, все будет лучше. В какой среде вы можете расслабиться, не заедать по ночам? Человек должен понимать, зачем живет, тогда будет поддерживать свое тело – храм. Эти ответы нужно искать», - объяснила она.

Тревога является главной причиной набора лишнего веса, заявила ранее психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова в пресс-центре НСН.

