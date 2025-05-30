«Диабет и бесплодие»: Врач назвал самые опасные последствия ожирения
Член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин заявил НСН, что с 2009 года число страдающих ожирением увеличилось на 36%.
Ожирение приводит к сахарному диабету, что является фактически инвалидностью для организма, а также опасно бесплодием для женщин, заявил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН.
«Последние 15 лет существует динамика увеличения ожирения. С 2009 года рост показателя составил 36%. Мы замечаем увеличение ожирения у детей, это тоже очень важный фактор. У детей – рост до 11%. Среди взрослого населения ожирению больше подвержены женщины (27%), у мужчин 20%. Ожирение опасно тем, что на фоне возникают заболевания – например, сахарный диабет второго типа, это практически инвалидность для организма. Высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ожирение также приводит к бесплодию. Женщины в молодом возрасте не могут забеременеть, если страдают ожирением», - сказал он.
На сегодняшний день в России более 60% людей имеют избыточную массу тела, заявила депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН.
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